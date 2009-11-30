У КПУ вважають, що Конституційний суд сам поза межами закону
12:02, 30 листопада 2009Політика
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Мартинюк обурюється рішенням
|Олександр ЄФРЕМОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, коментуючи накладення вето Президента на закон «про організацію і порядок діяльності ВР».
О.ЄФРЕМОВ пропонує першим питанням завтра розглянути даний закон, на який накладено вето. «В протилежному випадку нам складно буде впорядкувати свою роботу, якщо цей основний документ не ухвалити». Він додав, що «Президент України хоче під свій контроль взяти ВР», - наголосив О.ЄФРЕМОВ. При цьому він додав, що «допустити це, значить відступитись в плані демократичного розвитку нашого суспільства і парламент не може цього допустити».
|Адам МАРТИНЮК
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