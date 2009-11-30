У КПУ вважають, що Конституційний суд сам поза межами закону

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО хоче взяти «під свій контроль» роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, коментуючи накладення вето Президента на закон «про організацію і порядок діяльності ВР».

О.ЄФРЕМОВ пропонує першим питанням завтра розглянути даний закон, на який накладено вето. «В протилежному випадку нам складно буде впорядкувати свою роботу, якщо цей основний документ не ухвалити». Він додав, що «Президент України хоче під свій контроль взяти ВР», - наголосив О.ЄФРЕМОВ. При цьому він додав, що «допустити це, значить відступитись в плані демократичного розвитку нашого суспільства і парламент не може цього допустити».

Представник фракції КПУ Адам МАРТИНЮК наголошує на необхідності подолання вето Президента на даний закон. Він також піддав критиці рішення Конституційного суду з приводу рішення щодо неконституційності даного закону та Регламенту парламенту. Він вважає, що Конституційний суд на сьогодні і сам залишається «поза межами закону». А.МАРТИНЮК наголосив, що дивною є вимога Конституційного суду, щоб Регламент парламенту ухвалювався законом, в той час, коли регламент роботи Конституційного суду зокрема, не регламентується ніяким законом.