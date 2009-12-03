Регіонали знайшли бютівців, які проголосують за відставку Тимошенко?

Фракція Партії регіонів вже зібрала 173 підписи народних депутатів за відставку уряду Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції у Львові заявив заступник голови фракції ПР Борис КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, більшість підписів належать депутатам від Партії регіонів, крім того, відставку уряду підтримують декілька депутатів з фракцій БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона».

«З рештою депутатів ведуться переговори, вони ще роздумують», - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він повідомив, що Партія регіонів перед ухваленням держбюджету на 2010 рік вимагатиме звіту уряду про виконання бюджету за 2009 рік, а також пояснень, «чому не виконується закон про підвищення соціальних стандартів».

«Не буде виплат по закону про соціальні стандарти - ніякого бюджету не буде», – заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів ініціює відставку уряду у зв’язку із невиконанням закону про підвищення соціальних стандартів.