Медведєв не збирається штовхатися ліктями з Путіним

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключає своєї участі в президентських виборах у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції в Римі з прем`єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

«Прем`єр ПУТІН сказав, що він не виключає, що висуватиме свою кандидатуру. Я теж не виключаю цієї можливості, але, як ми обидва казали, у будь-якому разі ми люди близькі, які один одного розуміють, працюють спільно. Ми зможемо домовитися, яким чином не штовхатися ліктями, а прийняти для нашої країни розумне рішення», - сказав Д.МЕДЕВЕДЄВ.

У свою чергу, С.БЕРЛУСКОНІ зазначив, що між Д.МЕДВЕДЄВИМ і В.ПУТІНИМ існують добрі стосунки.

«Між МЕДВЕДЄВИМ і ПУТІНИМ встановилися дружні стосунки. Я в цьому впевнений. Разом з тим дуже шкода, що газети тиражують різні твердження», - сказав С.БЕРЛУСКОНІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що ще подумає з приводу своєї участі у виборах Президента РФ у 2012 році.