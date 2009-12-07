Ющенко: якщо прийде Тимошенко чи Янукович, не бачити вам демократії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що подасть на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до закону «Про вибори до Верховної Ради» на основі відкритих списків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Глава держави повідомив під час зустрічі з представниками національно-культурних товариств Житомирської області.

Також він підтвердив свій намір передати в парламент законопроект, який передбачатиме мажоритарну систему виборів до місцевих органів влади.

«Я в понеділок на цьому тижні вношу законопроект про вибори до місцевих органів влади, який буде базуватися виключно на мажоритарній системі, до Верховної Ради - за відкритими списками», - заявив Президент.

«Ми повинні формувати чесну владу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент вкотре висловився за необхідність внесення змін до Конституції. Він відніс до недоліків своєї діяльності на посаді Глави держави саме те, що йому не вдалося реформувати політичну систему.

Говорячи про вибори, В.ЮЩЕНКО наголосив, що 5 років тому українці здобули свободу слова і вибору, але зазначив, що це – велика відповідальність.

Президент підкреслив, що ці цінності потрібно берегти: «Якщо прийде ТИМОШЕНКО чи ЯНУКОВИЧ – як своїх вух вам не бачити української демократії». Президент нагадав, як кілька місяців тому БЮТ намагався провести у суді рішення про заборону критики прем’єр-міністра. Він також нагадав про підтриману БЮТ та Партією регіонів норму закону про вибори, яка забороняла журналістам бути присутніми на виборчій дільниці.

Водночас він висловив упевненість у тому, що більша частина обіцянок цих кандидатів не буде виконана, бо «вони не мислять чесними і реалістичними категоріями».