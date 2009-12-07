Ющенко стверджує, що Нацбанк надрукував для Тимошенко 42 мільярди

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд замість піар-кампаній зайнятися реальним фінансуванням програм до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час наради з керівниками міст, які планують прийняти у себе Чемпіонат Європи з футболу.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що в цьому році Національний банк України виділив уряду 42 млрд. грн., які були надруковані. «За 18 років жодний уряд країни не отримував таке безпрецедентне фінансування за допомогою друкарського станка. Гривню посадили через беспредел у фінансуванні уряду», - сказав Президент.

Він нагадав, що офіційно дефіцит бюджету складає на сьогодні 31 млрд. грн. «Національний банк профінансував півтора дефіцити держави”, - сказав Президент, зазначивши, що “якби це був Сорочинський ярмарок, то сказали б: «Батьку, кінчайте торгувати, бо здачі нема чим давати».

В.ЮЩЕНКО закликав прем’єр-міністра України та керівника Міністерства фінансів зрозуміти, що друк такого великого обсягу грошей при падінні економіки у 30% це політика, яка може викликати великі протиріччя на ринку цін.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що уряд має виділити всі кошти, необхідні для фінансування об’єктів Євро-2012, зокрема і ті, що були отримані за допомогою проведення спеціальних аукціонів. Він розповів, що дуже важко організувати подібні аукціони, щоб зібрати кошти на Євро-2012. «Щоб організувати аукціон у вівторок, це значить мені, голові Національного банку треба обдзвонити півтора десятки банкірів, щоб вони прийшли на торги. Мене ображає, що ту роботу, яку ми зробили і виділили повне фінансування, одна третина до сьогоднішнього дня спеціалізованих коштів прем’єр-міністром не доведена», - сказав Президент. Він запитав у присутніх, чи це є дефіцитом коштів, чи це є дефіцитом відповідальності.

В.ЮЩЕНКО назвав таку політику уряду цинічною. «Або хай уряд закінчить піар і буде прогинатись догори, або якщо далі, і особливо прем’єр-міністр, таку політику будуть продовжувати, що навколо спекуляцій по спортивним об’єктам і стосунках з мерами буде забирати ці кошти на цілі політичного характеру, тоді не треба нам тут зустрічатися», - зауважив Президент. Він підкреслив, що забезпечити належне фінансування об’єктів Євро-2012 є прямим обов’язком уряду.