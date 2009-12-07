Тігіпко агітує Україну за боротьбу із глобальним потеплінням

Кандидат у Президенти Сергій ТІГІПКО виступає за активну участь України у боротьбі зі зміною клімату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

«Зменшення викидів парникових газів не тільки корисне для наших громадян, а й вигідне для економіки», - підкреслив кандидат у Президенти України, коментуючи відкриття у Копенгагені міжнародного саміту з питань зміни клімату, головною метою якого є підписання нової угоди про значне скорочення емісії парникових газів.

«Глобальне потепління – це не страшилка із науково-популярних журналів. Аномальні прояви погоди, з якими українці стикаються в останні роки, - очевидне підтвердження того, що кліматичний баланс на планеті почав порушуватися. Країна, яка пережила Чорнобиль і кислотні дощі в Чернівцях, не може байдуже ставитися до питань екології», - заявив С.ТІГІПКО.

На його думку, сьогодні перед українською промисловістю і комунальним сектором стоїть завдання радикального зниження енергоємності. Ці завдання потрібно вирішувати і для збереження конкурентоспроможності. За словами С.ТІГІПКА, одночасне зниження обсягів споживаного вугілля, нафти, газу буде нашим внеском у боротьбу зі змінами клімату.

«Жорсткі екологічні стандарти – це не лише нові витрати для компаній, але й стимул для інвестицій. Наприклад, зменшення викидів оксиду сірки (джерела кислотних дощів) на початку дев`яностих років дозволила американським хімічним компаніям значно знизити енерго- і ресурсомісткість виробництва», - пояснив політик.