У Києві відкриється музей сучасного образотворчого мистецтва України у новому форматі

17 грудня у Києві (вул. Глибочицька, 17) відбудеться урочисте відкриття у новому форматі першого у нашій державі приватного Музею сучасного образотворчого мистецтва України.

Понад 4500 тисяч унікальних експонатів переїхали до власного приміщення площею близько 3,5 тис. квадратних метрів. До вашої уваги - твори 500 українських майстрів, які представляють усі художні течії, напрями і мистецькі школи, що діяли в Україні в минулому та початку нинішнього століття.

Музейна колекція є однією з найбільших збірок українського живопису, графіки, скульптури та декоративно-ужиткового мистецтва ХХ–ХХІ століть. Культурно-мистецька цінність цих творів, які збиралися протягом 20 років, є незаперечною і дає усі підстави стати національною гордістю України.

Серед численних робіт – твори таких класиків українського мистецтва, як В.Бернадський, Є.Волобуєв, М.Глущенко, С.Григор’єв, М.Дерегус, А.Ерделі, Ф.Захаров, К.Звіринський, І.Кавалерідзе, О.Новаківський, І.Плещинський, Р.Сельський, П.Столяренко, І.Труш, В.Хмелько, Тетяна та Олена Яблонські та багато інших.

У рамках події також відбудеться презентація зали української ікони кін.XVII-сер.XIX століття. На урочистому відкритті гості зможуть побачити перформанс молодого одеського митця Олександра Мілова у стилі street art.

Музей є меценатським і некомерційним проектом. Його цілі – пошук, збирання та збереження творів українських митців, котрі були розпорошені по різних регіонах, вивезені за кордон, осіли у приватних колекціях або з інших причин недоступні і маловідомі широкому загалу.

Музей розташовано на Подолі, у триповерховому будинку. На першому поверсі, у межах започаткованого раніше проекту «Мистецька мапа України», будуть представлені роботи одеських художників ХХ – початку ХХІ століття. На другому і третьому поверхах розташована постійно діюча експозиція з власного фонду музею, що змінюватиметься кожні два роки.

У найближчих планах музею – відкриття унікального музею українського каменя та дитячої кімнати від благодійного фонду Астрід Ліндгрен, експонування тимчасової виставки харківських художників, продовження персональних виставок відомих та молодих українських митців, а також організація пересувних виставок за кордоном.

Запрошуємо журналістів 17 грудня першими побачити музей.

У день відкриття дозволено здійснювати професійну відео- та фотозйомку.

Програма для журналістів:

17:45 – акредитація;

18:00 – прес-тур експозиційними залами: огляд колекції та ознайомча екскурсія;

18:30 – прес-брифінг з фундатором музею Сергієм Цюпком і директором музею Михайлом Шевченком;

19:00–21:00 – участь в урочистому відкритті музею, фуршет.

Вхід для журналістів – за акредитацією, яку можна оформити до 18:00 16 грудня за телефонами: 219-04-50 (51), 050-517-00-77.