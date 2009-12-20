Ющенко: БЮТ та Партія регіонів об’єднаються після виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що БЮТ та Партія регіонів об’єднаються після президентських виборів, не залежно від того, хто їх виграє.

Як передає кореспондеент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з мешканцями Чернівців.

В.ЮЩЕНКО нагадав, про те, що ці дві політичні сили з серпня 2008 року за підтримки «північного сусіда» вели переговори щодо об’єднання в так звану «кремлівську більшість».

«І це було зробити не так складно – дайте одному вічну гарантію на прем’єра, а іншому вічну гарантію на президента, і союз відбувся», - сказав Президент, зауваживши, що це можна було здійснити лише шляхом внесення змін до Конституції.

Тоді, за словами В.ЮЩЕНКА, він попередив лідерів БЮТ та Партії регіонів що розпустить парламент, якщо вони намагатимуться реалізувати подібний сценарій. «Я їм сказав, з вашого курятника нічого не вийде, бо це питання в моїх руках», - зауважив Глава держави.

«Але й зараз, що б ви мали на увазі, союз ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧА - це союз, який буде, і в якому не треба мати сумніву – тільки відбудуться президентські вибори», - наголосив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що цей союз відбудеться, незалежно він результатів президентських виборів. «Я-то виграю вибори, але навіть при цих обставинах БЮТ та Партія регіонів з колосальною підтримкою із-зовні будуть працювати над тим щоб створити конституційну більшість – бо це найкращий спосіб, який гарантує вічну присутність тих і тих», - наголосив Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО брала участь у Помаранчевій революції для того, аби отримати владу: «Я поясню вам, для чого Юлія Володимирівна стояла у мене за спиною на Майдані, тому що для Юлії Володимирівни цікава одна тема – де ти будеш завтра. Майдан - це був кращий спосіб для ТИМОШЕНКО прийти до влади».