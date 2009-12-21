Тимошенко має для Януковича ліки від боягузтва

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір публічно запросити лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на дебати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами Тернопільського державного медичного університету.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що їй не вдалося поспілкуватися під час прямого ефіру телеканалу «Україна» у п`ятницю, 18 грудня, з В.ЯНУКОВИЧЕМ і Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Я сподіваюся, що я все ж таки звернуся публічно до ЯНУКОВИЧА, тому що дебати повинні бути, люди повинні просто почути думку кожного з кандидатів у президенти про те, що відбуватиметься в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що Донбасу має бути соромно за свого лідера В.ЯНУКОВИЧА, який, на її думку, просто «здрейфив», і не прийшов на прямий ефір.

«Я думаю, Донбас має бути розчарований своїм лідером. Так боятися не можна публічно. Краще приходити на дебати, дивитися очі в очі і вести дискусію для того, щоб люди зрозуміли, що є насправді… Але, на жаль, не набралися мужності… Якщо потрібні якісь ліки від боягузтва, ми передамо, у нас є рецепти. Можливо, вони трошки підбадьорять», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.