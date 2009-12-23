ЦВК всім, кому могла, написала, що грошей на вибори немає

Центральна виборча комісія зобов’язала Міністерство фінансів України та Державне казначейство до 24 грудня перерахувати на рахунок ЦВК кошти на підготовку і проведення президентських виборів на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ЦВК прийняла сьогодні на засіданні.

«Подальше зволікання з фінансуванням виборів Президента може спричинити порушення виборчих прав громадян України та перешкодити їхньому здійсненню», - сказав доповідач з цього питання, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, згідно із Законом про Центральну виборчу комісію, рішення прийняте у межах повноважень комісії для виконання, зокрема, органами виконавчої влади, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами та організаціями усіх форм власності.

Як сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, на підготовку та проведення президентських виборів на 2009 рік потрібно 195 млн. 184 тис. 370 грн., але станом на 23 грудня на рахунку ЦВК є лише 1 млн. 90 тис. 500 грн., що становить лише 0,6% від необхідної суми.

ЦВК звернула увагу на персональну відповідальність посадових осіб Державного казначейства та Міністерства фінансів за невиконання рішення Центрвиборчкому, а також за перешкоджання здійсненню виборчих прав громадян України.

Копію постанови надіслано до Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства фінансів, Державного казначейства і Генеральної прокуратури України.

При цьому голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зазначив, що ця постанова не повинна сприйматися як «крик душі».