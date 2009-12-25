Ялинку Ющенка продали за рекордну ціну (фото)

У Києві на благодійному балі-аукціоні «Бал президентських ялинок» ялинка Президента України Віктора ЮЩЕНКА була продана за рекордну ціну – 3 тисячі у. о.

Про це повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Віктора Ющенка .

За задумом організаторів, кандидати в президенти України прикрасили новорічні ялинки згідно з обраною концепцією. Після короткої презентації кожна ялинка виставлялася на аукціон, а кошти, виручені з продажу, направлялися на благодійні цілі – до дитячого будинку «Діти о. Михаїла» (Чернівецька обл.), в якому проживає 270 хворих дітей.

Ялинка Президента України була прикрашена згідно зі старовинними українськими традиціями і мала назву «Гармонія». Вона була продана на аукціоні за рекордну для того вечора ціну – 3000 дол. Представляючи ялинку від Ющенка, народна артистка України Оксана Білозір розповіла про концепцію її оздоблення.

«Таку ялинку не можна купити, це ялинка-символ, ялинка-оберіг. Її можна тільки серцем і відкритою душею оздобити і подарувати дітям», - сказала вона.

Білозір звернула увагу, що в центрі ялинки знаходиться лялька-мотанка, яка тримає на руках двох діток і символізує оберіг кожної сім’ї. «Також на деревці є раритетні іграшки, які прийшли до нас більш як із п’ятитисячної давнини. Ще трипільці робили такі іграшки з пшоняного борошна у вигляді фігурок тварин. Вони малесенькі, коли висихають – робляться тверді як камінчики і таким чином передаються із покоління в покоління. Їх зробила бабуся з Сумщини, якій 85 років», - розповіла народна артистка.

«Чимало на ялинці солом’яних зірочок, є свіжі яблучка і грушечки. Але найціннішим на цій ялинці є коралі з бубликів і цукерок – їх зробили діти, які сьогодні лікуються в онкологічному гематологічному центрі в Києві, де Президент нещодавно відкрив великий діагностичний центр», - додала Білозір. Вона пояснила - діти хотіли подякувати Президенту і зробити йому подарунки. Для ялинки вони зробили ці коралі із того, що було у них в тумбочках – з бубликів і цукерок.

Також біля ялинки поставили дідух, який символізує наших предків, котрі знаходяться на небі, а саме на Різдво злітаються до своїх дітей. Була там і калина, пшениця, маки та волошки – все, що символізує гармонію людини і природи.

Ялинку від Президента купив Антон Клименко – політик і бізнесмен з Донецька, лідер Донецької «Нашої України». Він також придбав сталеву ялинку від Сергія Тігіпка та невеличку ялиночку від дизайнера Надії Ганжі.

«У мене величезну повагу викликає те, що робить отець Михаїл, як він турбується про дітей. Я б хотів всіляко допомагати таким дітям», - сказав він у розмові з пресою.

«Безумовно, найгарнішою і найромантичнішою була ялинка Віктора Ющенка. Я завжди мріяв стояти поруч зі своїм Президентом, якому я безмежно вірю, якого безмежно поважаю і підтримую у всіх його ініціативах. Завдяки цій ялинці частинка його серця і частинка моєї благодійної допомоги потрапить до дітей. Ми знаємо, що Президент нагородив о.Михаїла званням Героя України. Я переконаний, що ця ялинка також має потрапити до притулку. Саме в такому гармонійному місці має знаходитися наша ялинка «Гармонія», - додав Клименко.

Він також сказав: «Як бізнесмен я купив іншу ялинку, яка відповідає внутрішньому складу мого характеру та й зрештою, думаю, всіх людей бізнесу. Вона стоятиме в офісі моєї компанії. А маленьку ялинку дизайнера Надії Ганжі я придбав у знак вдячності людині, яка свої дизайнерські речі дарує дітям. Вона прикрасить робочий стіл мого брата».

Відповідаючи на запитання журналістів, Клименко підкреслив, що придбав ялинки за власні кошти. Крім того, він розповів що десять відсотків своїх прибутків він з братом передає у благодійний фонд.

Ялинки кандидатів у президенти були продані з аукціону за наступними цінами (у порядку зменшення у дол. США):

Ющенко – 3000, Тігіпко – 2500, Тимошенко – 1100, Мороз – 700, Костенко – 600, Яценюк – 500, Симоненко – 400, Богословська – 300, Ратушняк – 300, Противсіх – 200.