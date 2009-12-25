У Партії регіонів відхрестилися від союзу з Ющенком

Народні депутати від Партії регіонів і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» спростовують заяву про підписання угоди між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером «регіоналів» Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, в якій вони нібито домовилися взаємодіяти під час виборчої кампанії.

Про це народні депутати заявили в коментарі УНІАН з приводу сьогоднішньої заяви екс-керівника департаменту Секретаріату Президента України Ярослава КОЗАЧКА.

Так, депутат від ПР Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що ця заява – провокація виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я навіть не став читати самої заяви, тому що таку саму маячню робив штаб Юлії ТИМОШЕНКО в 2007 році, коли вони під таким же соусом опублікували договір між мною і БАЛОГОЮ, якого не існувало і не існує в природі», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, «штаб ТИМОШЕНКО повторюється, мабуть, у них велика паніка».

Б.КОЛЕСНІКОВ заявляє, що В.ЮЩЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ не можуть співробітничати.

«Чи розсердила мене ця провокація ТИМОШЕНКО? Послухайте, я абсолютно до цього байдужий. Замість того щоб боротися конструктивними ідеями, що зробить Україну краще, йде напад від відстаючої команди. Ну який може бути союз між ЮЩЕНКОМ і ЯНУКОВИЧЕМ. ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО – це члени однієї команди, члени однієї коаліції. ЮЩЕНКО її вивів у велику політику.

А яким чином ЮЩЕНКО може стати прем`єром при ЯНУКОВИЧУ?! Ви всі звикли припускати у бік «помаранчевої» команди, яку створили, розбалували, а вони вас обдурили, обікрали як дітей, а ви все припускаєте. Припускайте собі й далі», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Народний депутат від Партії регіонів Олена ЛУКАШ також спростувала заяву колишнього співробітника Секретаріату Президента Я.КОЗАЧКА.

«Все заявлене колишнім співробітником Секретаріату - це все неправда. КОЗАЧОК він і є козачок. Зроблено дешево і сердито. Такий документ ніким не створювався, ніколи і ніким не узгоджувався, природно, ніким не підписувався і є елементом агітації проти Віктора ЯНУКОВИЧА, причому невдалим і малоефективним», - сказала О.ЛУКАШ.

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У свою чергу, народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенія ЛЯПІНА вважає фальсифікацією угоду між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ про взаємодію під час виборчої кампанії.

«Це абсолютна фальсифікація. Я чула публічну заяву ЮЩЕНКА, де він абсолютно чітко обнародував, що не збирається бути прем`єром при Президенті ЯНУКОВИЧУ і, в першу чергу, тому що Президентом буде він. І будь у ЮЩЕНКА такі наміри, він би поводився зовсім по-іншому. Прихильникам «конспірології» раджу включити логіку. Так, у нібито угоді написано, що ЮЩЕНКО уникатиме чутливих тем. А ви знаєте, що ЮЩЕНКО нещодавно заявив, що збирається дати ШУХЕВИЧУ Героя України. Жоден із зазначених в цій типу угоді пунктів не виконується. Публікація подібної угоди шкодить, перш за все, ЮЩЕНКУ, оскільки виборцям ЯНУКОВИЧА абсолютно фіолетово, що там буде далі...», - сказала К.ЛЯПІНА.