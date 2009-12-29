Соціологи назвали п'ятірку лідерів президентських перегонів

Соціологи відзначають зростання рейтингу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та падіння рейтингу лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН за участю генерального директора Всеукраїнської соціологічної служби, члена-кореспондента НАН України Миколи МИХАЛЬЧЕНКА і директора цієї ж служби з проведення соціологічних досліджень Бориса САГАЛАКОВА.

Відповідно до результатів всеукраїнського опитування, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою, до п’ятірки лідерів напередодні Нового року входять: В.ЯНУКОВИЧ - 28,3%; Ю.ТИМОШЕНКО - 22,1%; лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК - 7,9%; Сергій ТІГІПКО - 7,3%; голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН - 5,2%. Більше одного відсотка набирають також Президент України Віктор ЮЩЕНКО - 4,4%, лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО - 3,3%, лідер ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК - 2,9%.

Як показують результати дослідження, у другий тур виходять В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО.

М.МИХАЛЬЧЕНКО підкреслив, що сьогодні зростає рейтинг у Ю.ТИМОШЕНКО і С.ТІГІПКА. Стабілізувався рейтинг у В.ЛИТВИНА. Падає рейтинг у В.ЯНУКОВИЧА та А.ЯЦЕНЮКА.

На думку соціолога, боротьба між лідерами буде гострою перед другим туром, оскільки електоральні резерви Ю.ТИМОШЕНКО значно масштабніші. За його словами, електорат В.ЯНУКОВИЧА вже сьогодні майже повністю мобілізований. Перетік голосів до лідерів від інших кандидатів фактично ліквідує розрив між кандидатами.

М.МИХАЛЬЧЕНКО не виключив і певних сюрпризів після новорічних свят, хоча вони, за його словами, і не принесуть кардинальних змін, оскільки люди під час свят зазвичай мало переймаються політикою.

Явка виборців у першому і другому турах буде вище 70%. Хоча в другому турі вона може бути трохи меншою, ніж в першому турі.

Всеукраїнське опитування проводилося з 18 по 25 грудня в усіх областях України, АР Крим і Києві. Було опитано 4800 респондентів за репрезентативною квотною вибіркою.