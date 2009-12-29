Ющенко і Тимошенко співчувають у зв’язку зі смертю Сивульського

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв’язку зі смертю голови КРУ Миколи Сивульського.

Як повідомляє прес-служба Президента, у телеграмі-співчутті глави держави на адресу батьків, рідних та близьких покійного йдеться: «З глибоким сумом сприйняв звістку про смерть Миколи Івановича Сивульського. Його передчасна смерть – це непоправна втрата для вас, для рідних, близьких, друзів та колег, для всіх, хто знав і поважав покійного».

«У цей важкий час поділяю ваш біль і висловлюю вам свої найщиріші співчуття. Світла пам`ять про Миколу Івановича Сивульського навічно залишиться у наших серцях», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

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Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття з приводу смерті голови КРУ Миколи Сивульського.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, у співчутті йдеться: «Сьогодні пішла з життя прекрасна людина. Одна з найкращих, яких я зустрічала у своєму житті – Микола Іванович Сивульський, мій друг, товариш, побратим, соратник... Людина неймовірної, безпрецедентної честі, мужності, порядності... Жодні слова, жодні співчуття не можуть висловити всієї глибини цієї втрати. На жаль, таких людей, справжніх чоловіків дуже мало, майже немає...».

«Більше десяти років я знала Миколу Івановича. Більше десяти років ми працювали пліч-о-пліч... І тепер його немає.

У суботу я заїхала до нього в лікарню, ми поговорили, і, здається, він тоді вже розумів, що це наша остання зустріч, остання розмова... Це дуже важко усвідомити, в це тяжко вірити, з цим неможливо примиритися...

Можна дуже багато говорити про його професіоналізм, про відданість роботі та Україні, про його порядність, сміливість, гідність... Але хочеться просто помовчати, замислитися, подумати... В світі стало порожніше без нього. Це не просто слова. Це – правда. Такі люди своїми руками творять добро на землі, несуть тепло і добро...», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.