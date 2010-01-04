Штаб Ющенка готує переговори про єдиного «помаранчевого» кандидата

Президент України Віктор ЮЩЕНКО перед Різдвом проведе переговори з іншими кандидатами у Президенти про висунення на виборах єдиної кандидатури на посаду голови держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецького обласного виборчого штабу В.ЮЩЕНКА, керівник обласної організації партії «Наша Україна» Антон КЛИМЕНКО.

Він сказав: «Перед Різдвом, я думаю, відбудуться переговори ряду кандидатів з Віктором Андрійовичем (ЮЩЕНКОМ) щодо того, щоб все ж таки більша частина «помаранчевого» електорату мала свого єдиного кандидата». При цьому А.КЛИМЕНКО додав: «Щонайменше, робота в цьому напрямі сьогодні штабом ведеться».

Лідер донецької «Нашої України» зазначив, що люди ще оцінять роботу В.ЮЩЕНКА на посту Президента: «На жаль, люди не завжди в змозі оцінити відразу те, що зроблене. На жаль, потрібний певний період часу, щоб це зрозуміти».