Балога порівняв Рудьковського з базарною тіткою

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає неприпустимою лексику і тональність сьогоднішніх висловлювань міністра транспорту і зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО щодо Президента України.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, переданому УНІАН офіційним інтернет-представництвом Президента України.

«Словесні ескапади пана Миколи, скоріше, пасують базарним тіткам, аніж високопоставленому державному чиновнику. Урядовцю, стосовно якого прем’єр-міністр розпорядився провести службове розслідування за перевищення повноважень, сьогодні слід подумати про правдиве пояснення суспільству своїх вчинків. Замість цього Микола РУДЬКОВСЬКИЙ вдався до брехливих заяв і недоречних аналогій. Йому варто ретельніше добирати слова, якщо він говорить про будь-яку людину. І особливо, коли йдеться про першу особу в державі», – заявив В.БАЛОГА.

Він також рішуче спростував тезу міністра транспорту та зв’язку про начебто підписане главою Секретаріату Президента доручення Службі безпеки порушити кримінальну справу проти М.РУДЬКОВСЬКОГО. «Ніякої вказівки не було. СБУ самостійна у прийнятті рішення щодо порушення кримінальної справи проти будь-кого, хто порушив Закон, і ніякі директиви спецслужбі не потрібні», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив провести службове розслідування щодо участі міністра транспорту і зв`язку України М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду в Україну представників туркменської опозиції у грудні минулого року.

За даними прес-служби Кабміну, відповідне доручення дано у відповідь на лист Президента України від 28 грудня 2006 року.

В.ЮЩЕНКО вважає, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ повинен нести політичну, дисциплінарну і моральну відповідальність за порушення посадових інструкцій і законодавства України при організації візиту в Україну представників туркменської опозиції.

Сьогодні М.РУДЬКОВСЬКИЙ висловив здивування реакцією Президента на приїзд в Україну представників туркменської опозиції. «Я здивований позицією Віктора Андрійовича, який називав себе демократом, а вважає, що приїзд в Україну опозиції держави, котра знаходиться в дружніх відносинах з Україною, шкодить інтересам України», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. При цьому він висловив думку, що Президент у своїх діях керується не демократичними принципами і правами на свободу пересування, а нотою іноземної держави.

Крім того, сьогодні міністр заявив, що, за його інформацією, глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА офіційно звернувся до СБУ з дорученням порушити кримінальну справу відносно міністра транспорту і зв`язку.