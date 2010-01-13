МЗС шукає українців на Гаїті

Міністерство закордонних справ України з’ясовує інформацію, чи є серед загиблих або постраждалих під час землетрусу на Гаїті громадяни України.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

“МЗС направило запит до Посольства України на Кубі з’ясувати, чи є серед постраждалих українські громадяни”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на острові Гаїті, в Карибському басейні Атлантичного океану, зафіксований землетрус магнітудою 7 балів. Є руйнування, є загиблі й поранені, але достовірних відомостей про їх кількість поки що не надходило. За попередніми даними, під завалами можуть бути тисячі людей. Оголошено попередження про виникнення цунамі.