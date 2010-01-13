МЗС шукає українців на Гаїті
12:38, 13 січня 2010Політика
1410 0
Направлено запит до Посольства України на Кубі
Міністерство закордонних справ України з’ясовує інформацію, чи є серед загиблих або постраждалих під час землетрусу на Гаїті громадяни України.
Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.
“МЗС направило запит до Посольства України на Кубі з’ясувати, чи є серед постраждалих українські громадяни”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на острові Гаїті, в Карибському басейні Атлантичного океану, зафіксований землетрус магнітудою 7 балів. Є руйнування, є загиблі й поранені, але достовірних відомостей про їх кількість поки що не надходило. За попередніми даними, під завалами можуть бути тисячі людей. Оголошено попередження про виникнення цунамі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter