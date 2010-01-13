Ющенко нагадав міліції, що вона присягала Україні, а не Луценку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає правоохоронні органи пам’ятати, що вони присягали на вірність Україні, а не на вірність міністру внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді з губернаторами.

В.ЮЩЕНКО закликав працівників міліції забезпечити правопорядок у день виборів.

«На жаль, міністр внутрішніх справ займається політичною роботою і йому ніколи професійно відповідати за довірену йому ділянку роботи – для нього важливіша агітація», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він звернув увагу керівників органів внутрішніх справ – начальників УВС, начальників РВВС, що «люди в погонах складали присягу на вірність народу України, а не на вірність Ю.ЛУЦЕНКУ. І тому забезпечення належного правопорядку, дотримання законності є обов’язок особливої ваги, який мають реалізувати люди в погонах».

В.ЮЩЕНКО серед важливих завдань правоохоронців назвав охорону приміщень виборчих комісій, при цьому він підкреслив, що міліціонери не повинні покидати виборчі дільниці в день голосування ні на хвилину.

Також важливим є завдання охорони бюлетенів, супроводження членів комісій, які транспортують протоколи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що правоохоронці мають звернути увагу на те, що сьогодні є «багато комбінаторів», які хочуть повторити події 2004 року, коли, наприклад, в Херсонській області на дому проголосували 35-40% виборців.

Також важливими завданням для правоохоронних органів він назвав забезпечення правопорядку і недопущення провокацій.

«Підкреслюю, що Кримінальний кодекс щодо фальсифікацій виборів має виконуватись», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що правоохоронні органи мають встановити суворий контроль за виборчим процесом відповідно до закону, і жорстко реагувати на будь-які порушення або спроби фальсифікації.