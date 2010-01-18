ЦВК опрацювала чверть протоколів

За результатами опрацювання 25,87% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 37,89% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,35%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

На третьому місці – Сергій ТІГІПКО – 12,36%, на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,59%, на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО – 4,77%.

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,71%), Володимир ЛИТВИН (2,47%), Олег ТЯГНИБОК (1,27%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,11%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,43%). Не підтримали жодного кандидата - 2,17% виборців.