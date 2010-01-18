Ахметов розказав, у чому сила та незалежність України

Україна повинна бути сильною, незалежною і цілісною, заявляє народний депутат України, бізнесмен, президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні у Донецьку після того, як взяв участь у голосуванні на президентських виборах.

«Україна повинна бути сильною, незалежною і цілісною. Сила - це коли нас поважають і в Росії, і в США, і в Європейському Союзі, - пояснив Р.АХМЕТОВ, - Незалежність - це коли ми незалежні від Росії, від США, від Європейського Союзу. А цілісність - це коли ми не ділимо країну навпіл».

За його словами, щоб Україні досягти усього цього, необхідне, перш за все, «економічне зростання, створення нових робочих місць і головне - перемогти бідність». «Я упевнений, що після виборів перемогти бідність - це головний пріоритет для України», - додав Р.АХМЕТОВ.