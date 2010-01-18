Янукович у разі програшу піде з політики, вважає Затулін

Атмосфера голосування в першому турі виборів Президента України розпечена, а боротьба між лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО в другому турі буде запеклою.

Як передає NEWSru, таку думку висловив директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН.

"Атмосфера виборів вже розпечена. Це підтверджується і ситуацією з грузинськими спостерігачами, частина яких прибула в Донецьк. Це підтверджується і використанням так званого наметового ресурсу (поява наметів без пізнавальної символіки біля будівель українського парламенту і ЦВК). Те, що першим туром вибори не обмежаться, це безперечно. А в другому турі конкуренція між двома кандидатами (ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО) буде запеклою", - заявив К.ЗАТУЛІН.

При цьому він не виключає, що прем`єр у нинішній ситуації цілком може зблизитися після першого туру з чинним Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. "Після першого туру вони цілком можуть піти назустріч один одному", - сказав К.ЗАТУЛІН.

Він також зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО навіть у разі своєї поразки в другому турі залишатиметься політичним важкоатлетом в Україні на відміну від В.ЯНУКОВИЧА, котрий, у разі програшу, припинить політичну кар`єру.