Завтра Зурабов пройде інструктаж з приводу роботи в Україні

Завтра міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ проінструктує Михайла ЗУРАБОВА з приводу його роботи в Україні на посаді посла.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Завтра в МЗС Росії відбудеться зустріч ЛАВРОВА і ЗУРАБОВА, в рамках якої голова російського зовнішньополітичного відомства дасть новому послові свої настанови і орієнтування щодо його роботи як посла в Україні», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він не уточнив точної дати приїзду М.ЗУРАБОВА до Києва.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.