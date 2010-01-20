Завтра Зурабов пройде інструктаж з приводу роботи в Україні
16:08, 20 січня 2010Політика
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Проведе Лавров
|Сергій ЛАВРОВ
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
«Завтра в МЗС Росії відбудеться зустріч ЛАВРОВА і ЗУРАБОВА, в рамках якої голова російського зовнішньополітичного відомства дасть новому послові свої настанови і орієнтування щодо його роботи як посла в Україні», - сказав співрозмовник агентства.
Водночас він не уточнив точної дати приїзду М.ЗУРАБОВА до Києва.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні.
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