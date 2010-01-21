Тимошенко звернулася до виборців Тігіпка

Кандидат на пост Президента, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що якщо Сергій ТІГІПКО не дасть відповіді на її пропозицію стати прем`єр-міністром до другого туру, то після президентських виборів вона йому знову зробить таку пропозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції.

«Якщо Сергій ТІГІПКО все ж не закінчить визначатися до другого туру, я можу всім людям, які голосували за С.ТІГІПКА, сказати, що після перемоги на президентських виборах я обов`язково повторю йому цю пропозицію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО не стала уточнювати, які ще пропозиції було зроблено С.ТИГІПКУ щодо кадрових призначень.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що запропонувала С.ТІГІПКУ, який посів третє місце за наслідками першого туру голосування на виборах глави держави, очолити уряд після обрання її Президентом.

Тим часом С.ТІГІПКО раніше заявляв, що не погодиться на посаду прем`єр-міністра у разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА або Юлії ТИМОШЕНКО.

"Так, я провів переговори і з ТИМОШЕНКО, і з ЯНУКОВИЧЕМ - в один день. Є певні пропозиції, але поки що моя позиція не змінилася", - сказав С.ТІГІПКО.

Разом з тим С.ТІГІПКО припустив, що ситуація може змінитися, якщо він побачить "якісь дії з боку самих кандидатів". Зокрема, він пояснив, що ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не говорять про конкретні серйозні зміни в країні, а лише обіцяють.