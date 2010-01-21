Литвин готується подати до суду на Ющенка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що звернеться до суду, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні не внесе подання про призначення члена Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що на сьогодні підготовлено подання до суду «про невиконання президентом України відповідного закону».

Як відомо, у вівторок ВР ухвалила рішення щодо звільнення Анатолія ПИСАРЕНКА з посади члена ЦВК у зв’язку з досягнення ним пенсійного віку. Тоді на засіданні парламенту В.ЛИТВИН повідомив, що В.ЮЩЕНКО запевнив, що о 12 годині до парламенту буде подано нову кандидатуру на дану посаду.

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, звертаючись до В.ЛИТВИНА, зазначив, що «в котрий раз і вас, і нас Президент України у присутності свого представника знову обдурив». У відповідь В.ЛИТВИН сказав: «те що слова в політиці нічого не важать, то ви це прекрасно розумієте».

В.ЛИТВИН наголосив, що «якщо сьогодні не буде цього подання (йдеться про кандидатуру на посаду члена ЦВК – УНІАН) то очевидно доведеться вступити в судовий спір з цього приводу». При цьому він нагадав, що рішення президента має бути в межах пропозицій, поданих від фракції Блоку Литвина, яка сьогодні не представлена в ЦВК.