ГПУ порушила справу за фактом виготовлення дублікату печатки ВАСУ

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів під час виготовлення дублікату гербової печатки Вищого адміністративного суду України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як зазначили в ГПУ, справу порушено за ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України і передано для подальшого розслідування до прокуратури м.Києва.

Як повідомляв УНІАН, процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена, тоді як термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА закінчився 22 грудня цього року.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ Микола СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

Між тим 24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

Водночас 25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

Також 14 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ М.СІРОША.

Раніше, згідно з оголошенням у газеті "Урядовий кур`єр", М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

У свою чергу О.ПАСЕНЮК 12 січня заявив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться у нього.

15 січня газета «Урядовий кур’єр» №7 (4158) опублікувала повідомлення про наявність гербової печатки Вищого адміністративного суду України та відсутність необхідності визнання її недійсною.

16 січня Ю.ЛУЦЕНКО закликав А.ПАСЕНЮКА надати для експертизи МВС оригінал гербової печатки Вищого адміністративного суду України.

Того ж дня А.ПАСЕНЮК на прохання керівництва Міністерства внутрішніх справ приніс в МВС для експертизи оригінал гербової печатки суду. Відповідаючи на запитання журналістів на контрольному пропускному пункті будівлі МВС, він ще раз висловив переконання, що залишається єдиним легітимним головою суду.