Азаров: охоронцям комбінату «Україна» проломили голови і зламали руки

В оточенні кандидата у президенти, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розпочали реалізовувати сценарій, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні з метою зриву другого туру виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Партії регіонів, керівник виборчої кампанії кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ, коментуючи ситуацію, що склалась навколо державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».

«ТИМОШЕНКО взяла курс на дестабілізацію ситуації у країні, на фальсифікацію і зрив виборів. Події, які відбулися цієї ночі (на поліграфкомбінаті «Україна» - УНІАН), є на те логічним підтвердженням», - зазначив народний депутат.

М.АЗАРОВ повідомив, що сьогодні о 5.30 ранку представники воєнізованої організації «Щит» під прикриттям представників міліції Шевченківського районного управління МВС м. Києва «здійснили штурм комбінату».

При цьому, повідомив М.АЗАРОВ, використовувалися незаконні методи вторгнення на територію державного підприємства.

«Невідомі молодчики ламали двері, били охорону підприємства, грубо поводилися із народними депутатами», - наголосив М.АЗАРОВ і додав, що як результат, двом охоронцям було “проломлено голови”, у декількох були “зламані руки”, також “багато людей отруїлися сльозогінним газом”.

Представник Партії регіонів заявив, що міліція на ці події жодним чином не реагувала, що “є посадовим злочином, за який після виборів усі посадові особи нестимуть відповідальність, включаючи кримінальну”.

М.АЗАРОВ також заявив, що ці незаконні події відбуваються на пряму вказівку прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО стосовно зміни керівництва поліграфкомбінату «Україна» «з метою захоплення підприємства та отримання можливості безконтрольно друкувати бюлетені».

«Наша позиція проста: за один-два тижні до виборів жодних змін, жодних втручань у діяльність цього комбінату не повинно бути. Підприємство повинно знаходитися під охороною СБУ. Весь технологічний процес виготовлення бюлетенів повинен суворо контролюватися», - наголосив М.АЗАРОВ.

Народний депутат повідомив, що Партія регіонів звернулася до генерального прокурора, голови СБУ, Президента України з вимогою припинити свавілля, порушити кримінальну справу за фактом фізичного захоплення підприємства та гарантувати дотримання Конституції України.

«Це була репетиція плану дестабілізації ситуації у країні на другий тур президентських виборів. Я навіть не міг уявити, що ТИМОШЕНКО так підставиться», - зауважив М.АЗАРОВ.

Він також не виключив, що у зв’язку із подіями навколо поліграфкомбінату «Україна» Фракція партії регіонів ініціюватиме позачергову сесію Верховної Ради. Якдодав М.АЗАРОВ, з цього питання відбуваються консультації з іншими парламентськими фракціями.