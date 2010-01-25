У Києва є всі шанси потонути у весняній відлизі?

Бюджет Києва за 2009 рік недовиконаний більше ніж на 7,7 мільярда гривень. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський, коментуючи журналістам звіт про виконання столичного бюджету за 2009 рік.

За інформацією опозиційного політика, недовиконання бюджету за доходами склало 7 мільярдів 703,5 мільйона гривень. При цьому рівень невиконання видаткової частини бюджету перевищив 6 мільярдів гривень.

«Соціальний захист та соціальне забезпечення недофінансовані на 818,7 мільйона гривень. Освіта – на 262,4 мільйона, галузь охорони здоров’я – на 229 мільйонів. Житлово-комунальне господарство недоотримало 543,8 мільйона гривень», - повідомив Дмитро Андрієвський.

За словами депутата, транспорт та дорожнє господарство профінансовані лише на 72,2 %.

«Транспортна галузь належним чином не фінансується у той час, коли місто потерпає від ожеледиці та снігових наметів. Враховуючи рівень недовиконання минулорічного бюджету, марно сподіватися, що у бюджеті-2010 будуть передбачені додаткові кошти на боротьбу зі снігом. До того ж відкритим залишається питання, чи буде ухвалений новий бюджет раніше, ніж столиця потоне у весняній відлизі», - наголосив Андрієвський.