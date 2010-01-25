У ПР бояться, що проломлені сьогодні голови - не останні

Події на поліграфкомбінаті «Україна», котрий забезпечує друк бюлетенів на вибори Президента України, переконливо показують, що прем`єр-міністр, кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО, «розуміючи, що чесно виграти президентські вибори вона не зможе, взяла курс на дестабілізацію ситуації, на фальсифікацію виборів і на їх зрив», йдеться в заяві прес-служби Партії регіонів, переданій агентству УНІАН.

Як заявляють у Партії регіонів, зміна керівництва поліграфкомбінату відбувалася «з метою фактичного захоплення цього підприємства і отримання права безконтрольно друкувати бланки виборчих бюлетенів».

У заяві сказано, що після того, як Ю.ТИМОШЕНКО переконалася, що змінити керівника, «який у цей час знаходиться на лікарняному, законним шляхом неможливо, на поліграфкомбінат «Україна» протягом тижня готувалася, а потім була здійснена справжнісінька рейдерська атака».

«Не зважаючи на те, що є рішення Київського окружного адміністративного суду, що забороняють Кабінету міністрів, Міністерству внутрішніх справ будь-які дії щодо зміни керівника підприємства, проте, була розроблена операція, що почала реалізовуватися в ніч з неділі на понеділок», заявляють у Партії регіонів.

Як стверджують автори заяви, «о 5.30 ранку бійці воєнізованої організації «Щит» під прикриттям міліції Шевченківського району з використанням усього арсеналу незаконних методів вторгнення здійснили штурм державного поліграфкомбінату «Україна».

«Без пред`явлення дозвільних документів невідомі молодчики без будь-яких знаків відмінності вторглися на територію, ламали двері, били охорону, грубо поводилися з народними депутатами України», при цьому «міліція на все це ніяк не реагувала, що вже саме по собі є посадовим злочином», - підкреслюють у Партії регіонів і додають: «Злочином, за який, безперечно, після виборів абсолютно всі посадовці понесуть належну відповідальність, включаючи кримінальну».

У Партії регіонів переконані, що «за два тижні до виборів ніяких змін, ніяких втручань у діяльність цього комбінату бути не повинно». «Це підприємство має перебувати під охороною СБУ, а весь технологічний процес виготовлення бюлетенів має суворо контролюватися», - йдеться в заяві.

У Партії регіонів стверджують, що під час подій на поліграфкомбінаті постраждали працівники охорони держпідприємства - «дві проломлені голови, кілька зламаних рук, отруєння від застосування сльозоточивого газу...».

«Усе, що відбулося – це лише маленька репетиція того плану з дестабілізації становища, який розроблений Ю.ТИМОШЕНКО на другий тур президентських виборів», вважають у Партії регіонів.

Партія регіонів звернулася до генерального прокурора і голови СБУ «з вимогою припинити свавілля». «Ми вимагаємо, щоб прокуратура порушила за фактом абсолютної протиправної дії, невиконання рішення суду кримінальну справу, провела якомога оперативніше розслідування, притягала винних до відповідальності, включаючи найсерйозніші запобіжні заходи», сказано в заяві.

Партія регіонів звертається до Президента України з вимогою, щоб він як гарант Конституції відреагував на такі «цілком незаконні дії, що проводяться за прямою вказівкою ТИМОШЕНКО».

У заяві підкреслюється: «Якщо не будуть негайно вжиті рішучі заходи, пов`язані, зокрема, із застосуванням відповідних санкцій стосовно цих бандитів, то ми прямо порушимо питання про можливість збереження конституційного порядку в країні».