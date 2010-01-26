Політолог знає слова, якими Тимошенко може ввести у шок Януковича

Виборців кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може розчарувати його відмова від участі в теледебатах.

Таку думку висловили експерти в опитуванні, проведеному Інститутом проблем управління ім. Горшеніна щодо можливості і доцільності проведення теледебатів між кандидатами в президенти Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ перед другим туром виборів.

Політолог Володимир ЦИБУЛЬКО висловив думку, що основний виборчий «кістяк» в обох кандидатів уже сформований, і теледебати не здатні істотно змінити цей розклад. «Але дебати – це своєрідний жест довіри своєму виборцеві, можливість для кандидата говорити з виборцем особисто і шанс для виборця особисто почути свого кандидата», - вважає він.

В.ЦИБУЛЬКО переконаний, що на дебати треба йти за будь-яких обставин. «Не тільки тому, що це демократична процедура, яку треба пройти. Насамперед, теледебати свідчать, чи є політик самостійним гравцем чи він голова, що говорить, у руках своїх інвесторів». Якщо він самостійна фігура – дебати підтвердять його самостійність, якщо він маріонетка в руках інвесторів – це теж може бути викрито», - вважає політолог.

Він зазначив, що п`ять років тому в 2004 році дебати з Віктором ЮЩЕНКОМ виграв усе-таки В.ЯНУКОВИЧ, тому зараз йому і його команді не варто боятися цих дебатів. «Треба йти на них і виглядати гідно», - сказав В.ЦИБУЛЬКО.

На його думку, країна чекає на теледебатах саме В.ЯНУКОВИЧА. «Зараз країна чекає шансу послухати особисто ЯНУКОВИЧА, а не його «голови, що говорять». Якщо він готовий говорити особисто – гадаю, це буде подія. Якщо не готовий – це може стати великим розчарування для частини його потенційних виборців. У нього стабільний електорат, але цей електорат може розчаруватися від «невиграшу» в першому турі, адже вся кампанія В.ЯНУКОВИЧА була «заряджена» на перемогу в першому турі. Якщо в першому турі перемоги немає – невідомо, як поведеться виборець В.ЯНУКОВИЧА», - вважає політолог.

У свою чергу, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що теледебати доцільні для Ю.ТИМОШЕНКО і недоцільні для В.ЯНУКОВИЧА. «ТИМОШЕНКО потрібні будь-які приводи, здатні змінити несприятливий розклад сил для неї. А ЯНУКОВИЧУ нічого не потрібно. Йому можна сидіти на березі і чекати, коли вся ця справа закінчиться. Тому ризикувати, беручи участь у дебатах, йому ніякого сенсу немає. Тому, я думаю, що ніяких дебатів не буде», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ також вважає, що В.ЯНУКОВИЧ не погодиться на дебати з Ю.ТИМОШЕНКО. Він упевнений, що команда В.ЯНУКОВИЧА не піде на теледебати, хоча в будь-якій цивілізованій країні немислимо, щоб громадяни, не бачивши дебатів, обирали між двома потенційними переможцями виборів.

«Штаб Партії регіонів розраховує фактично заморозити нинішню виборчу кампанію. Вони розуміють, що будь-яке пожвавлення, будь-яка поява Ю.ТИМОШЕНКО в ефірі може істотно вплинути в емоційному плані на аудиторію виборців, що не визначилася. Насамперед - на виборців тих кандидатів, які вже вибули з гонки. Тому вони (команда В.ЯНУКОВИЧА - УНІАН) намагаються всіма способами зберегти ту десятипроцентну перевагу, яку одержали за підсумками першого туру», - сказав політолог.

На його думку, «вимовлення ТИМОШЕНКО в ефірі слів «сексизм», «ідіосинкразія» і т. п. може привести його (В.ЯНУКОВИЧА) в стан глибокого емоційного шоку». Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, що зараз штаб Партії регіонів «шукає формулу того, що вони зрештою назвуть теледебатами». На його думку, найімовірніше, це буде участь В.ЯНУКОВИЧА в прямому ефірі, куди будуть запрошені наперед відібрані журналісти і експерти, наперед складений список запитань.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ зазначив, що теледебати - це одна з найбільш відкритих і ефективних форм порівняння позицій кандидатів, їх підходів, їх програм, їх політичних поглядів. У багатьох країнах це не тільки вимога, а й політична традиція. Проте, на його думку, необхідно зважати на специфіку української політики. «Рівень дискусії на президентських виборах 2010 дуже низький, кандидати поводяться дуже егоїстично, обмежуючись тільки передвиборними гаслами. Ніхто з них не зміг повноцінно запропонувати свою програму, а ті спроби, які були, виглядали фрагментарно», - зазначив експерт.

За його словами, є ризик, що на цих дебатах проявляться не стільки сталі позиції, скільки заготовлені політичні технології.

Також А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що існує високий ризик того, що дебати перетворяться просто на інформаційний скандал, в якому постраждають не тільки самі учасники, а й глядачі.

Тому політолог констатує, що повноцінні дебати між В.ЯНУКОВИЧЕМ і Ю.ТИМОШЕНКО навряд чи відбудуться.