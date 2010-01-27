Тігіпко може втратити і посаду прем'єра, і свій електорат?

00:01, 27 січня 2010
Політика
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Аргументи політолога

Володимир Цибулько
Сергій ТІГІПКО має швидко погодитись на пропозицію кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО очолити уряд після її перемоги на президентських виборах.

Про це політолог Володимир ЦИБУЛЬКО сказав в інтерв’ю “Політичній думці”, відповідаючи на запитання: “Що стримує С.ТІГІПКА пристати на пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО до другого туру? Чи буде С.ТІГІПКО цікавий після виборів і чи не ризикує він втратити електоральну підтримку і “привабливі” пропозиції на зразок прем`єрства, якщо довго торгуватиметься і розмірковуватиме?”.

В.ЦИБУЛЬКО вважає, що С.ТІГІПКО може втратити і посаду прем’єра, і свій електорат, якщо зволікатиме з відповіддю на пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО.

“Аналіз тігіпківського електорату свідчить про те, що це самостійні люди. Поведінка самого ТІГІПКА – і хочеться і колеться, так би мовити. З одного боку, цікава для його амбіцій пропозиція з прем`єрством, а з іншого боку він розуміє, що не маючи підтримки у парламенті , він буде не зовсім самостійний”, - зауважив В.ЦИБУЛЬКО.

На його думку, принаймні С.ТІГІПКО може зараз виторгувати для себе дострокові вибори мера Києва і заручитися підтримкою на цих виборах, але є ризик програти. “У Києві електорат Віталія КЛИЧКА підтримував С.ТІГІПКА. Якби КЛИЧКО брав участь у президентських виборах, ТІГІПКО не набрав у Києві скільки голосів”, - вважає В.ЦИБУЛЬКО.

“Крім того, ТІГІПКО має пам`ятати, що люди, які один раз проголосували за нього, не конче можуть за нього голосувати вдруге. Вони б хотіли бачити більш рішучого політика і послідовного. Якщо цього не буде, то виборці можуть і передумати. Програмні цінності ТІГІПКА збігаються справді більше з цінностями ТИМОШЕНКО, а не ЯНУКОВИЧА”, - наголосив експерт.

На його думку, якщо С.ТІГІПКО не визначиться найближчим часом, як і з ким йому рухатися далі, він ризикує багато втратити.

“Якщо він не визначиться до другого туру, він ризикує втрапити в розвилку цікаву. Не забуваймо, що він кон`юнктурник, і для того, аби йому грати далі, він має зібрати потужну кон`юнктурну команду, яка вміє паразитувати, правильно витискати з будь-яких ситуацій свій інтерес. Зараз кон`юнктурники з середовища ЮЩЕНКА і йому подібних, з середовища малого, середнього бізнесу почали швидко переорієнтовуватися на ТІГІПКА. Але якщо ТІГІПКО не визначиться, не зорієнтується миттєво, наприклад, не погодиться на прем`єрство ще до другого туру, то він так само це кон`юнктурне середовище і свій електорат може легко і швидко втратити”, - переконаний В.ЦИБУЛЬКО.

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