Сергій ТІГІПКО має швидко погодитись на пропозицію кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО очолити уряд після її перемоги на президентських виборах.

Про це політолог Володимир ЦИБУЛЬКО сказав в інтерв’ю “Політичній думці”, відповідаючи на запитання: “Що стримує С.ТІГІПКА пристати на пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО до другого туру? Чи буде С.ТІГІПКО цікавий після виборів і чи не ризикує він втратити електоральну підтримку і “привабливі” пропозиції на зразок прем`єрства, якщо довго торгуватиметься і розмірковуватиме?”.

В.ЦИБУЛЬКО вважає, що С.ТІГІПКО може втратити і посаду прем’єра, і свій електорат, якщо зволікатиме з відповіддю на пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО.

“Аналіз тігіпківського електорату свідчить про те, що це самостійні люди. Поведінка самого ТІГІПКА – і хочеться і колеться, так би мовити. З одного боку, цікава для його амбіцій пропозиція з прем`єрством, а з іншого боку він розуміє, що не маючи підтримки у парламенті , він буде не зовсім самостійний”, - зауважив В.ЦИБУЛЬКО.

На його думку, принаймні С.ТІГІПКО може зараз виторгувати для себе дострокові вибори мера Києва і заручитися підтримкою на цих виборах, але є ризик програти. “У Києві електорат Віталія КЛИЧКА підтримував С.ТІГІПКА. Якби КЛИЧКО брав участь у президентських виборах, ТІГІПКО не набрав у Києві скільки голосів”, - вважає В.ЦИБУЛЬКО.

“Крім того, ТІГІПКО має пам`ятати, що люди, які один раз проголосували за нього, не конче можуть за нього голосувати вдруге. Вони б хотіли бачити більш рішучого політика і послідовного. Якщо цього не буде, то виборці можуть і передумати. Програмні цінності ТІГІПКА збігаються справді більше з цінностями ТИМОШЕНКО, а не ЯНУКОВИЧА”, - наголосив експерт.

На його думку, якщо С.ТІГІПКО не визначиться найближчим часом, як і з ким йому рухатися далі, він ризикує багато втратити.

“Якщо він не визначиться до другого туру, він ризикує втрапити в розвилку цікаву. Не забуваймо, що він кон`юнктурник, і для того, аби йому грати далі, він має зібрати потужну кон`юнктурну команду, яка вміє паразитувати, правильно витискати з будь-яких ситуацій свій інтерес. Зараз кон`юнктурники з середовища ЮЩЕНКА і йому подібних, з середовища малого, середнього бізнесу почали швидко переорієнтовуватися на ТІГІПКА. Але якщо ТІГІПКО не визначиться, не зорієнтується миттєво, наприклад, не погодиться на прем`єрство ще до другого туру, то він так само це кон`юнктурне середовище і свій електорат може легко і швидко втратити”, - переконаний В.ЦИБУЛЬКО.