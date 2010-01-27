Кравчук: Ющенко присвоїв Бандері «рудимент більшовицької системи»

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає передчасним рішення нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Спочатку варто було вивчити проблему життя і діяльності Степана Бандери, а потім приймати якісь рішення», - сказав він.

На переконання Л.КРАВЧУКА, заслуговує чи не заслуговує С.Бандера на це звання, скаже народ.

«У час, коли суспільство поділене, і далі поглиблювати цей вододіл через героїв, через історичну пам’ять, через мову, це призведе до ще більшого поглиблення суперечностей, тому б я віддав це питання на розсуд істориків, щоб вони визначили роль і значення Бандери», - додав він.

Л.КРАВЧУК вважає, що якщо Україна дійсно хоче будувати демократію західного зразка, то має відмовитися від геройських звань «як рудименту більшовицької системи».

Він нагадав, що тоді була інша ситуація, коли людей підтримували морально, не маючи можливості підтримати матеріально. За його словами, при Президентові В.ЮЩЕНКУ звання героїв почали давати усім, навіть за те, що хтось критикував Юлію ТИМОШЕНКО.