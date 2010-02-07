Національний екзит-пол зменшує різницю до 2,8%

За кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,5% виборців, за кандидата у президенти Юлію ТИМОШЕНКО - 45,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать уточнені результати Національного екзит-полу, який проводили фонд «Демократичні ініціативи», Київський міжнародний інститут соціології та Центр Разумкова, щойно оголошені на прес-конференції у Києві.

При цьому не підтримали жодного кандидата 5,6% виборців.

Як зазначив координатор проведення екзит-полу Ілько КУЧЕРІВ, такі результати отримані після закриття виборчих дільниць, тобто після 20-ї години.