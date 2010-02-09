КВУ: щоб зрівняти результат, Тимошенко має оскаржити вибори на 500 дільницях

Голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає нереальним оскарження у судах результатів президентських виборів.

Про це він заявив під час інтернет-конференції на порталі “ЛІГАБізнесІнформ”.

“За нашими оцінками, перспективи оскарження результатів виборів можливі на 10-20 дільницях. Для того, щоб зрівняти результат, штабу ТИМОШЕНКО необхідно оскаржити вибори більш як на півтисячі дільниць. На мою думку, це нереально”, - сказав О.ЧЕРНЕНКО.

Водночас він висловив думку, що спроби оскарження результатів виборів штабом кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО – це початок наступної виборчої кампанії на місцевих та можливих дострокових парламентських виборах.

“Юлія ТИМОШЕНКО не була б сама собою, якби просто так змирилася з поразкою. Але в самій команді ЮВТ вже мало вірять в можливість зміни результатів виборів. Тому я вважаю, ніяких надзвичайних подій не станеться”, - прогнозує голова КВУ.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, учора ввечері на засіданні фракції БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вирішила не визнавати перемогу лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України.

Сьогодні заступник голови фракції БЮТ Олена ШУСТІК повідомила, що представники Ю.ТИМОШЕНКО оскаржуватимуть в судах результати виборів глави держави.