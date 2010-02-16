Партія Регіонів за перенесення місцевих виборів на осінь

Партія Регіонів голосуватиме за перенесення чергових виборів депутатів місцевих рад, а також сільських, селищних, міських голів, призначених Верховною Радою на 30 травня 2010 року, на осінь.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ в ефірі 5 каналу.

«Ми, попередньо обговорюючи, прийняли рішення провести вибори восени», - сказав він.

За словами С.КІВАЛОВА, сьогодні на проведення виборів у державному бюджеті немає коштів. Також він підкреслив, що перед виборами необхідно внести зміни до виборчого законодавства, зокрема, ухвалити рішення про проведення виборів до місцевих рад за мажоритарною системою.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого народний депутат від “Нашої України – Народної самооборони” Оксана БІЛОЗІР зареєструвала у ВР проект постанови, яким пропонується перенести дату чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів із 30 травня 2010 року на 26 вересня 2010 року.

15 лютого заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО (представник БЮТ) зареєстрував проект постанови, яким пропонується перенести місцеві вибори на 27 березня 2011 року.