У БЮТ кажуть, що ПР встановила чергування у головному суді на виборах

Партія регіонів встановила чергування біля будівлі та у приміщенні Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Вже декілька днів Партія регіонів встановила депутатське чергування, незрозуміло для чого, незрозуміло на якій підставі, в будівлі Вищого адміністративного суду, виставивши намети і зігнавши туди людей», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

У свою чергу присутній на прес-конференції народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО підтвердив, що сьогодні перебував у приміщенні ВАСУ. За словами депутата, до нього надійшла інформація про те, що БЮТ має намір чинити тиск на суддів.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО зазначив, що рішення ЦВК, згідно з яким переможцем виборів Президента України було оголошено лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, повинно бути скасоване. Він ще раз підтвердив, що сьогодні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО подасть до ВАСУ скаргу щодо оскарження рішення ЦВК.

За словами С.ВЛАСЕНКА, якщо ВАСУ підтвердить законність рішення ЦВК, то БЮТ перейде в опозицію, форми та методи роботи якої будуть європейськими.

С.ВЛАСЕНКО висловив занепокоєння тим, що журналістів можуть не допустити на судові засідання з розгляду скарги Ю.ТИМОШЕНКО.