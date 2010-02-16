СБУ пропонує посприяти появі екс-мера Одеси в Генпрокуратурі

Служби безпеки України готова посприяти появі колишнього мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА в Генеральній прокуратурі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Одесі.

За його словами, слід «поставити крапку в справі з БОДЕЛАНОМ - або справа передається до суду, або, якщо слідство вирішить, що підстав пред`являти звинувачення немає, то справа має бути закрита».

«Це моє переконання», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, уточнивши, що «Руслан БОДЕЛАН - не персона нон-грата, а просто людина, проти якої порушено кримінальну справу в нашій державі».

За його словами, «СБУ не розслідує цю справу, тому й не чекає Р.БОДЕЛАНА в Україні, проте посприяти його приїзду в органи прокуратури СБУ не проти».

Разом з тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що іншим іноземним громадянам, як Росії, так і інших країн, був обмежений в`їзд в Україну у зв`язку з їх заявами, що суперечать українському законодавству.

«Заборона на відвідини України посадовцями, що припинили закликати до сепаратизму в нашій державі, безперечно, зніматиметься у зв`язку із закінченням терміну давності, оскільки заборона накладається тільки на рік-півтора, іноді - до п`яти», - повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

У той же час, за його словами, «п`ять років - серйозне обмеження, яке СБУ застосовувала тільки до осіб, що знаходяться в списку ООН як підозрювані в тероризмі, або офіцерів ФСБ, які «порушували наш територіальний суверенітет і працювали на нашій території».

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2005 року за підозрою в зловживанні службовим становищем стосовно Р.БОДЕЛАНА було порушено кримінальну справу. На допити прокуратури мер не з’являвся і незабаром був оголошений у міжнародний розшук. Пізніше стало відомо, що Р.БОДЕЛАН працевлаштований у Санкт-Петербурзі. Пізніше він сам визнав, що був призначений на одну з керівних посад у Санкт-Петербурзькому морському порту.

12 лютого 2010 року газета «Дело» повідомила, що Р.БОДЕЛАН має намір повернутися в Україну. Як писало видання, Р.БОДЕЛАН своє повернення анонсував особисто, на власній сторінці в соціальній мережі Livejournal.com.