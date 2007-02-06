Чорновіл знає, що Тимошенко має добру пам`ять

Проведення місцевого референдуму у Києві з питань про недовіру столичній владі є „хибним шляхом, спрямованим на те, щоб зробити собі піар”, заявив УНІАН народний депутат, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ.

Коментуючи відмову в реєстрації ініціативним групам щодо проведення місцевого референдуму у Києві, він сказав: „Я зроблю одну історичну паралель з червнем 2001 року. Тоді я вперше посварився з Юлією ТИМОШЕНКО за одну елементарну річ: тоді ми проводили одну дуже важливу опозиційну акцію, але комусь захотілося особистого піару. Юлія Володимирівна взялася створювати ініціативні групи для проведення референдуму за недовіру Президентові з його відставкою. Все це закінчилось великим пшиком. Бо не можна робити щось таке, що мало б лише певний кадровий характер і робилося під себе”.

За словами Т.ЧОРНОВОЛА, „всі референдуми не матимуть наслідків через одну єдину причину - рішення Конституційного Суду, в якому сказано: референдум, окрім тих пунктів, які чітко виписані в Конституції, не може бути проведений з питань відставки осіб, які обираються на свою посаду загальним відкритим голосуванням населення. Це - Президент, депутати або міські голови”.

„Я не хочу бути нічиїм адвокатом, - додав він, - але це вже було. Ю.ТИМОШЕНКО чудово пам‘ятає про рішення Конституційного Суду. У неї добра пам‘ять. Тому все, що вона зараз робить, свідчить про те, що вона займається виключно піаром, бо знає, що юридичних наслідків цього не буде”.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого у Києві було відмовлено в реєстрації ще двом ініціативним групам з проведення референдуму по відставці мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та міської ради. Обидві гурпи були утворені 21 січня.

Раніше через невідповідність вимогам чинного законодавства документів було відмовлено у реєстрації ініціативній групі з проведення референдуму про недовіру міській владі, яка була створена на зборах громадян 23 грудня 2006 р.

Ініціативна група, утворена 23 грудня, була сформована на зборах, що відбулися за підтримки політичної партії «Велика Україна», громадського об`єднання «Голос громади Києва», громадських організацій «Київ-3000», «Комітет із протидії корупції та організованій злочинності», об`єднань депутатів Києва «Рада», «Пора».

Крім того, у Києві створено ще ряд ініціативних груп з проведення референдуму про недовіру Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та Київській міській раді V скликання. Зокрема, за підтримки БЮТ створено групу, до складу якої ввійшли 210 осіб; за підтримки партії "Реформи і порядок" створено ініціативну групу з 216 осіб, дві ініціативні групи - за підтримки партії "Яблуко" (одна – 178 осіб, друга – до 100) та ще одна - 127 киян - за підтримки “Нашої України”.