Кравчук каже, що пропонував Тимошенко все, «як належить мужчині»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не пропонувала екс-президенту України Леоніду КРАВЧУКУ місце у виборчому списку БЮТ, у разі проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив сам Л.КРАВЧУК, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи була у нього розмова з Ю.ТИМОШЕНКО про місце у виборчому списку БЮТ.

«Розмови про це не було. Мені Юлія ТИМОШЕНКО нічого не пропонувала. Все пропонував я їй, як належить мужчині», - сказав екс-президент. При цьому він нагадав, що зокрема, він підтримував Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах та був її довіреною особою.

Л.КРАВЧУК також запевнив, що і надалі підтримуватиме лідера БЮТ.