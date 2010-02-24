У Януковича призначили час «страти» Тимошенко

Постанова про відставку уряду Юлії Тимошенко буде проголосована у парламенті на наступному пленарному тижні.

Про це заявила регіоналка Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

За її словами, Партія регіонів забирала постанову про відставку уряду "для доопрацювання".

"Але ми тут же повернули її у Верховну Раду. Вона є, вона зареєстрована, і на наступному пленарному тижні буде проголосована, і уряд піде у відставку, і буде призначений новий уряд", - наголосила Герман.

"Як тільки постанова буде проголосована, у той же день буде проголосований новий склад уряду і новий прем’єр", - підкреслила вона.

Як відомо, раніше перший віце-прем`єр Олександр Турчинов заявив, що Партія регіонів відкликала проект постанови про відповідальність Кабінету міністрів.

Українська правда