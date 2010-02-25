У Литвина обурені «істериками» Тимошенко

Народний депутат Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина) заявляє, що голосуватиме за резолюцію недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ зазначив: «Я особисто буду голосувати», і не виключив, що фракція Блоку Литвина також може проголосувати за це рішення.

Водночас перший заступник лідера фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зауважив, що сьогодні на засіданні фракції остаточного рішення з даного питання не було ухвалено, і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН має провести переговори щодо коаліції у парламенті з усіма її можливими учасниками.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ піддав критиці дії нинішнього уряду. Він назвав їх «абсолютно неадекватними». За його словами, на сьогодні немає ніяких пояснень того, чому до Верховної Ради України уряд все ж не вніс проект державного бюджету на 2010 рік.

За словами С.ГРИНЕВЕЦЬКОГО, «після цих істерик, після того як легітимний прем’єр-міністр заявляє у зверненні до народу, що не визнає Президента, коли весь світ визнає, я не можу залишатися, фракція не може залишатися».

На уточнююче запитання, чи йдеться про можливість залишитися у коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина, С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ зазначив, що поки що не йдеться про вихід із коаліції. За його словами, «може ж бути зовсім інший варіант».

«Ну от є проект коаліційної угоди, який Партія регіонів як опозиційна сила запропонувала усім. Усі читають, НУ-НС може погодитись, Блок Литвина може погодитись, а БЮТ не погодиться і виходить з коаліції, то ми приєднаємо фракцію Партії регіонів до діючої коаліції», - зазначив він.