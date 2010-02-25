Помер відомий український історик Ярослав Дашкевич

Сьогодні на 84-му році життя помер відомий український історик, один із засновників Центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» Ярослав Дашкевич.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі музею з посиланням на Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної академії наук України, заступником директора якого був Я.Дашкевич.

Поховають історика на Личаківському цвинтарі у Львові.

Доктор історичних наук Я.Дашкевич народився у 1926 році у Львові. Батьком історика був суспільно-політичний діяч, керівник спортивного товариства «Луг», підполковник Січових стрільців, пізніше генерал-лейтенант армії УНР Роман Дашкевич, мати була хорунжою і четарем Українських січових стрільців та Української галицької армії.

Я.Дашкевич – автор понад тисячі наукових праць. У 1996-1997 роках очолював експертну комісію з історичних наук ВАК України.