Експерт: візит Януковича до Брюсселя був найкращим за останній час

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив чудовий візит до Брюсселя.

Таку думку висловила в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі експерт Європейського політичного центру Аманда ПОЛЬ.

“Я думаю, що візит був чудовий, і, можливо, це був найкращий візит серед здійснених українськими лідерами протягом дуже тривалого часу”, - сказала європейський експерт.

Вона висловила думку, що В.ЯНУКОВИЧ був дуже гарно прийнятий в Брюсселі, а надані європейськими лідерами обіцянки запропонувати Україні “дорожню карту” для переходу до безвізового режиму свідчать про задоволення європейців візитом.

Разом з тим, експерт висловила переконання в тому, що для подальшого розвитку двосторонніх відносин, В.ЯНУКОВИЧ має продемонструвати реформи в Україні.

“Він (В.ЯНУКОВИЧ – УНІАН) має сказати, що, якщо ми віддані ЄС, то ми маємо зробити те, і те, і те, бо ЄС очікуватиме конкретних дій від В.ЯНУКОВИЧА. І це сприятиме вимальовуванню майбутнього співробітництва між двома партнерами. Якщо ж В.ЯНУКОВИЧ після повернення додому не зробить нічого, і ситуація залишиться на тому самому рівні, або й погіршиться в області економіки, політичної нестабільності, то навряд чи ЄС захоче просуватися у відносинах далі, ніж є зараз”, - наголосила А.ПОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Президент України здійснив одноденний візит до Брюсселя, де зустрівся з усіма лідерами Євросоюзу. Цей візит став першим закордонним візитом В.ЯНУКОВИЧА в статусі Президента.