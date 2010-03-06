Хто може увійти до складу нового Кабміну

Академік НАНУ Володимир СЕМИНОЖЕНКО, який супроводжував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в поїздці до Москви 5 березня, ввійде до складу нового Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі програми «Шустер Live» заявила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН. "Академік СЕМИНОЖЕНКО, як майбутній член українського уряду, також був у Москві", - заявила Г.ГЕРМАН.

Крім того, за даними джерела УНІАН, портфелі в новому Кабміні можуть одержати й народні депутати Юрій СЛАУТА, Юрій БОЙКО, Володимир КОЗАК, які супроводжували В.ЯНУКОВИЧА в поїздці. Екс-прем`єр-міністр Анатолій КІНАХ також може увійти до складу Кабміну.

Крім того, як повідомляє газета "Дзеркало тижня", до складу нового уряду можуть увійти народні депутати від Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ і Борис КОЛЕСНІКОВ. Вони, за даними джерела газети, можуть обійняти посади першого віце-прем`єра і віце-прем`єра з питань організації Євро-2012.

Керівником зовнішньополітичного відомства, ймовірно, стане Костянтин ГРИЩЕНКО, Фонду держмайна Михайло ЧЕЧЕТОВ, а міністром транспорту Василь ДЖАРТИ.

За інформацією "Дзеркала тижня", список членів майбутнього Кабінету Міністрів складає глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН, а також народний депутат від Партії регіонів А.КЛЮЄВ, а кожну кандидатуру особисто затверджує В.ЯНУКОВИЧ.