Кримські регіонали приготували парламенту нового голову

Президент корпорації «Укрросбуд», депутат Верховної ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ рішенням президії політради Партії регіонів призначений виконувачем обов`язків голови кримської організації цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було озвучене 6 березня на раді організації.

З середини вересня 2009 року тимчасово виконував обов`язки керівника кримської організації Партії регіонів секретар міськради Ялти, член ПР Олексій БОЯРЧУК. До цього лідером кримських регіоналів був депутат Верховної Ради України Василь КИСЕЛЬОВ. Президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з партійних лав за «спричинення шкоди її репутації» і порушення вимог статуту. Після чого він заявив про добровільний вихід з партії. Потім політика виключили з фракції ПР в парламенті країни.

Учасники засідання проголосували за обрання В.КОНСТАНТИНОВА лідером фракції Партії регіонів у кримському парламенті.

Фракції запропонують ініціювати проведення позачергової сесії «з питання переобрання спікера» автономії. На посаду нового глави парламенту рекомендовано кандидатуру В.КОНСТАНТИНОВА, йдеться в повідомленні штабу.

Кримським спікером є член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО. Він же очолював фракцію блоку «За Януковича!» у парламенті автономії.

«Віктор ЯНУКОВИЧ викликав до себе Анатолія ГРИЦЕНКА і запропонував йому перейти на роботу до Києва», - інформує офіційний сайт кримської організації з посиланням на заступника голови ПР Василя ДЖАРТИ, який займається Кримом по партійній лінії.

В.КОНСТАНТИНОВ заявив, що вже склав з себе повноваження президента компанії «Укрросбуд», передавши справи іншій людині, і «готується виконувати нову роль», повідомляє сайт.

«Мені б хотілося, щоб ні у кого не було побоювань, що, суміщаючи виконання обов`язків голови парторганізації і обіймаючи посаду спікера, я узурпую владу», - цитує В.КОНСТАНТИНОВА портал.