Яценюк висунув умову Януковичу - погрожує піти в опозицію

Лідер Фронту змін Арсеній Яценюк обіцяє піти в опозицію, якщо президент Віктор Янукович не погодиться з його пропозиціями.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Якщо провладна партія і президент не погодяться з тими ідеологічними засадами, які були викладені в моєму листі, є всі підстави і прямий обов’язок йти в опозицію", - заявив депутат.

Як відомо, напередодні у своєму відкритому листі до Януковича Яценюк запропонував створити тимчасову коаліцію до проведення дострокових парламентських виборів та виклав своє бачення майбутньої політики.

"Я готовий до опозиції. Тільки перед тим, як перейти в опозицію, треба запитати у провладної партії, у чинного президента: яке ваше бачення розвитку країни? Чи поділяєте ви наші ідеологічні принципи? Якщо не поділяєте – можна і необхідно йти в опозицію", - вважає він.

"Але, не зробивши перший крок до переговорів, не треба йти в опозицію", - підкреслив Яценюк.

Відповідаючи на питання, чи писав депутат свій лист в розрахунку на те, що він може стати прем’єром, Яценюк заявив: "Я навіть не обговорюю це питання, тому що знову я буду точно такий же, як всі попередники".

"Якщо поставити питання про те, що ви хочете бути прем’єром, тоді не треба було цього робити. Треба піти і домовитися про прем`єрське крісло", - зазначив він.

Крім того, депутат заявив, у фракції НУНС була зроблена "спроба до консолідації".

"Відверто скажу – я не знаю, чим вона завершиться", - додав Яценюк.

На питання, чи уповноважувала його фракція НУНС робити такі пропозиції Януковичу, депутат відповів: "Я проводив перемовини не з одним з депутатів. Ми у вівторок обговоримо цю політичну позицію".

Українська правда