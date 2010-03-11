«Голос України» опублікував закон про зміни до Регламенту ВР

Закон України «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» опублікований у газеті «Голос України» (№ 43 від 11 березня).

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Коаліція формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання новообраної Верховної Ради або протягом 1 місяця з дня припинення діяльності попередньої коаліції.

До коаліційної угоди додається список народних депутатів, що сформували коаліцію особистими підписами народних депутатів, і такий список є невід’ємною складовою коаліційної угоди.

Також передбачено, що коаліція вважається сформованою з моменту офіційного оголошення про це головуючим на пленарному засіданні парламенту на підставі поданих до апарату ВР документів.

Повідомлення про формування коаліції, коаліційна угода та персональний склад коаліції не пізніше як через 4 дні після офіційного оголошення на пленарному засіданні про її формування публікується у газеті «Голос України».

10 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав цей закон.