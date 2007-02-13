Лесю Гонгадзе обурило рішення назвати проспект у Києві ім`ям її сина

Мати вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Леся ГОНГАДЗЕ з обуренням сприйняла рішення Київради перейменувати проспект Радянської України в Подільському районі столиці на проспект Георгія Гонгадзе.

В коментарі газеті “Високий замок”, вона назвала це “ненормальним явищем”.

Л.ГОНГАДЗЕ наголошує, що ніхто з чиновників не питав у неї дозволу на перейменування проспекту у Києві. І вона нікому не давала на це згоди. Мати журналіста вважає “блюзнірством “увічнення” пам’яті людини, якщо її ще не поховано і якщо достеменно не встановлено, через кого вона пішла з білого світу”.

“Іменем мого сина політики маніпулюють, щоб заробити собі бали, глумляться над ним, наді мною, над всіма журналістами, - сказала вона спересердя. - Колись хотіли перейменувати вулицю Банкову, а тепер їм спала на думку нова “оригінальна” ідея. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ показує себе ніби як християнин, а чинить зовсім не по-християнськи. Можновладці вважають нас дурнями...”, - підкреслює вона.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Київрада прийняла рішення перейменувати проспект Радянської України в Подільському районі столиці на проспект Георгія Гонгадзе. Цим же рішенням передбачено визнати недійсним рішення Київської міської ради від 16.06.2005 р. про перейменування вулиці Машинобудівної у Солом’янському районі Києві на вулицю Георгія Гонгадзе.

В ході обговорення депутат від «Нашої України» Олена ЛЕДОВСЬКИХ нагадала, що мати Георгія Гонгадзе просила до похорону свого сина не робити ніяких дій щодо вшанування його пам’яті, зокрема називати вулиці, або встановлювати пам’ятники.

Водночас, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що це з родичами журналіста узгоджено.