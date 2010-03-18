Пинзеник каже, що Україна близька до грецького дефіциту

В Україні склалася така ситуація, що без реформ уже не обійтися - Пинзеник

В Україні склалася така ситуація, що без реформ уже не обійтися. Про це екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК заявив в інтерв’ю “Лівому берегу”.

Так, відповідаючи на запитання “Як скоро ми можемо вирішити нагальні проблеми держави, щоб іти далі та розвиватися?”, В.ПИНЗЕНИК сказав: “Масштаб проблем такий, що за один рік їх не можна вирішити. Цього року можна зробити крок у правильному напрямку. Тобто, нереально вийти на дефіцит у 2% ВВП, бо в нас жахлива база. Але серйозний, правильний крок – це зменшити дефіцит до 4–5% ВВП. Бо чим нижчий дефіцит, тим менше треба буде потім сплачувати відсотки по боргах. В минулому році був зафіксований дефіцит у 11%, а насправді він був ще більшим. Бо треба додати переплати по податках та невідшкодований ПДВ. Разом це буде 12,5% ВВП – це грецький дефіцит”.

А на прохання дати оптимістичний та песимістичний прогнози на цей рік, колишній міністр фінансів відповів: “Обидва оптимістичні. Ця команда розпочне реформи – або їх розпочне інша команда. Ситуація така, що не робити нічого вже не можна”.