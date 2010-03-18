У БЮТ мають підозру, що ректори невипадково співають оди Табачнику

Звернення ректорів кількох українських вишів на підтримку міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА є намаганням вислужитися перед новим керівництвом, заявляє народний депутат від БЮТ Ігор ГРИНІВ.

«Усі ці звернення не дивують, бо така поведінка у нас характерна ще з часів Радянського Союзу. Такий собі синдром - вислужись перед новим начальником і будеш сидіти у своєму насидженому кріслі ще довгі роки», - сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Крім того, І.ГРИНІВ підозрює, що ректори, які підтримали новопризначеного міністра, зацікавлені у поверненні «непрозорої і корумпованої системи освіти».

«Інакше б усі ці ректори не виголошували оди особам, які замахнулися на зовнішнє незалежне оцінювання і обіцяють повернути екзамени при вступі», - сказав депутат.

«Мабуть, цих людей більше цікавить те, як контролювати набір студентів та як отримати якнайбільшу вигоду на цьому», - зазначив він.

І.ГРИНІВ вважає таку поведінку очільників українських вишів недостойною. «У той час, коли країна має берегти і примножувати свій ресурс - інтелектуальне багатство, наші ректори прогинаються перед політиками і думають, як би отримати вигоду. Це недостойно», - наголосив народний депутат.