Посол Польщі в Україні: дивно, що наші дороги так розійшлися

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ прогнозує, що Україна може стати членом Європейського Союзу через 10-15 років після набуття чинності Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Экономические известия» №44 від 22 березня.

Відповідаючи на запитання, коли Україна зможе реально претендувати на членство в ЄС, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав, що це питання до українських еліт і суспільства: чи готові вони піти таким ж шляхом, що й країни Центральної Європи, котрі склали останню хвилю розширення Євросоюзу. «Думаю, вже багато часу втрачено. Ми з вами починали в 1990-1991 рр. практично на рівних умовах. Дивно, що наші дороги так розійшлися», - сказав він. У той же час, за словами посла, це переконує поляків у тому, що свого часу вони зробили правильний вибір.

Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що після набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі в 1992 році Польща змогла стати членом Євросоюзу в 2004 році. «Думаю, років через 10-12, максимум 15, після набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі та Угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна буде готова стати повноцінним членом європейської сім`ї», - спрогнозував він.